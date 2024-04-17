Servet Yardımcı ve Erdal Alkış TFF Başkan adayı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve iş insanı Erdal Alkın TFF Başkanlığı için aday olduklarını açıkladılar

Servet Yardımcı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.Türk futbolunun hiç olmadığı kadar derin bir yönetsel kriz içinde olduğunun altını çizen Yardımcı, açıklamasında "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.Yardımcı, 5 kavramı öncelik olarak gündemde tutmak istediğini vurguladı.ERDAL ALKIŞ DA ADAYİş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.Açıklamasına "Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir." şeklinde devam eden Alkış, şunları kaydetti:"Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"