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Oğulcan Çağlayan'ın cezası 3 maça indirildi

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Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini açıkladı

Oğulcan Çağlayan'ın cezası 3 maça indirildi
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." denildi.
UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası uygulamıştı.
 
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