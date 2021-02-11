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Messi 900'üncü maçına çıktı

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İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Sevilla'ya 2-0 yenilen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinin 900'üncü maçına çıktı

Messi 900'üncü maçına çıktı
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Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 33 yaşındaki Messi, 17 yıllık profesyonel kariyeri süresince şimdiye kadar Barcelona ile 758, Arjantin Milli Takımı ile de 142 maçta forma giydi.
Messi, Katalan takımında 651, milli formayla da 71 gole imza attı.
Messi'nin en fazla gol attığı takım Sevilla olurken, Endülüs kulübüne karşı oynadığı 41 maçta 37 kez ağları havalandırdı.
34 kupa kazandı
Kariyerinde 6'şar kez Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanan Messi, bu zamana kadar Barcelona ile birlikte 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 6 Kral Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası kazandı 
 

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Etiketler; #Messi #Barcelona #İspanya
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