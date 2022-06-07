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Öğretmenlerde final zamanı

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KTOEÖS halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları sonunda final 19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi arasında oynanacak

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Öğretmenlerde final zamanı
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) XXI. halı saha organizasyonunda ona gelindi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının COVID nedeniyle 3 yıl ara verilen halı saha futbol turnuvasında bu yıl yeniden başlayan heyecan Doğu grubundan 5 ve Batı grubundan 7 takım olmak üzere toplam 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
KTOEÖS halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları sonunda finale yükselen takımlar da belirlendi. Final maçı 19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi arasında oynanacak.
Kaptan Erbay Halı Sahasında 21 Haziran Salı akşamı oynanacak olan üçüncülük ve final maçlarının programı şöyle:
Üçüncülük maçı, Saat 19:00
İKO+LTL – Sedat Semavi
Final maçı, Saat 20:00
19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi
 
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