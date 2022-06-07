Öğretmenlerde final zamanı

KTOEÖS halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları sonunda final 19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi arasında oynanacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) XXI. halı saha organizasyonunda ona gelindi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının COVID nedeniyle 3 yıl ara verilen halı saha futbol turnuvasında bu yıl yeniden başlayan heyecan Doğu grubundan 5 ve Batı grubundan 7 takım olmak üzere toplam 12 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

KTOEÖS halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları sonunda finale yükselen takımlar da belirlendi. Final maçı 19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi arasında oynanacak.

Kaptan Erbay Halı Sahasında 21 Haziran Salı akşamı oynanacak olan üçüncülük ve final maçlarının programı şöyle:

Üçüncülük maçı, Saat 19:00

İKO+LTL – Sedat Semavi

Final maçı, Saat 20:00

19 Mayıs TMK + Değirmenlik Lisesi ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi

