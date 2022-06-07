Futbol aday hakem kursu açılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) futbol aday hakem kursu açıyor. 13-16 Haziran 2022 tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek kurs 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

HAKEMLİĞE GİRİŞTE ARANACAK ŞARTLAR

Hakemliğe giriş için aşağıdaki koşullar aranır:

A) En az lise ve dengi okul mezunu olmak. ( Kurs tarihinde öğrenci olanlarda bu şart aranmaz ).

B) 15 - 30 yaş arası olmak. ( 18 yaşından küçük olanların velisinden yazılı izin getirmeleri gerekir. Futbolu yeni bırakanlar için 30 yaş sınırı aranmaz)

C) Tam teşekküllü bir hastahanenin ( devlet ve/veya özel ) dahiliye, göz, ruh ve sinir, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve kardiyoloji uzmanlarından “ hakemlik yapabilir ” onaylı Sağlık Raporu almak.

D) Polis teşkilatından karakter belgesi almak ( bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış ve rüşvet, ırza geçme, hileli iflas vb. Yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak).

E) Aday hakem kursunu başarıyla tamamlamak.

F) Yapılacak atletik testlerde başarılı olmak.

G) Atletik yapıya sahip olmak.

H) Son 5 yıl içerisinde Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 ay veya daha fazla süreyle müsabakadan men ve/veya hak mahrumiyeti cezası almamak.

Kurs Tarihi: 13 -16 Haziran

Kurs Yeri: Lefkoşa Atatürk Stadı

Kurs Saati: 18:00 – 20:00

İletişim: 05338267550 – 0533 8267556

