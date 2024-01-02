Ogan “Amacımız kupayı kazanıp lige motivasyonu yüksek bir şekilde başlamak”

Mağusa Spor Akademisi antrenörü Şerife Ogan ise yaptığı açıklamada “2023-2024 futbol sezonunda tüm takımlara başarılar dilerim . Her yıl yükselen bir heyecanla devam eden kadınlar ligi bu yıl milli oluşum sebebiyle daha önem kazanmıştır. Ülkemiz sporcuları için çaba gösteren federasyonumuza da bu anlamda teşekkür ederim. Yarın akşam oynanacak olan Süper Kupa maçında ligde de en büyük rakibimiz olan Gençlik Gücü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Bu yıl yeni bir oluşum içerisine giren takımımızın yarın akşamki maçta iyi bir performans ortaya koyarak mücadele edeceğine ve sonuca ulaşacağına inanıyorum. Amacımız kupayı kazanıp lige motivasyonu yüksek bir şekilde başlamaktır. Yarın akşam oynanacak olan maçta her iki takıma da başarılar diler , hakem hatalarının maça etki etmemesini temenni ederim.”

