Kanan “Dostça bir maç olsun”

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa Finali öncesi Federasyon Kadın Futbol Takımları Sorumlusu Simay Kanan maç öncesi yaptığı açıklamada süper kupa final maçında dostluğun önde olacağı rekabetin en üst seviyede olacağı bir karşılaşma istediklerini belirtti.

Kanan “Ülkemizde çok hızlı gelişim gösteren bir futbol vardır bunun yanında kadın futbolunda da çok önemli değerler artı. Süper kupa ile birlikte bu değerlerin daha çok ortaya çıkacağı ve seyir zevkinin de en üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte iki takımın fairplay içerisinde oynayacakları güzel bir karşılaşma bekliyoruz” dedi.

