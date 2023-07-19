Ocak’tan defansa takviye

Girne'nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, savunmaya takviye yaptı. Maunacılar, Bostancı Bağcıl'ın başarılı savunma oyuncusu Kemal Yılmazoğlu'nu kadrosuna kattı. Şu an BTM 2.Lig ekibi Doğancı'da forma giyen Kemal, yeni sezonda Türk Ocağı'nda stoper olarak görev yapacak.
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