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Düzkaya, Bülent Aytaç’a emanet

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Düzkaya, Bülent Aytaç’a emanet
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1.Lig ekiplerinden Düzkaya, Teknik Direktör Bülent Aytaç ile anlaşmaya vardı.
Çatalköy temsilcisi Remzi Narınçlı’yı başkan seçtikten sonra teknik direktörünü de belirledi. Kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Bülent Aytaç ile anlaşmaya vardı. Bülent Aytaç’ın yardımcı antrenörlüğünü Mahmut Yaman, kaleci antrenörlüğünü ise daha önce birlikte çalıştığı Özerk Göçmen yapacak.
 
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