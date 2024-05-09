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Cemal Kır’dan çarpıcı açıklama

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Cemal Kır’dan çarpıcı açıklama
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Sezon sonu itibarı ile Alsancak Yeşilova ile sözleşmesi tamamlanan Teknik Direktör Cemal Kır, 30. haftada Pera Larnaka Gençler Birliği ile oynanan ve hükmen mağlubiyetle tamamlanan müsabakada yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı.
Tecrübeli çalıştırıcı şunlara yer verdi;
Kamuoyunun Dikkatine;
      Malumunuz  üzere  04/05/2024  tarihinde  oynanan  Alsancak  Yeşilova – Pera  Larnaka  Gençler  Birliği maçı  sonrasında  yaşanan  gelişmeler  ve  bu  olayın  hukuki  olarak  tamamlanmasına  kadar  geçen  süreçte,  şahsım  başta  olmak  üzere,  teknik  heyette  bulunan  tüm  arkadaşlarımda  dahil  derin  bir  üzüntü  içerisindeyiz.
Sadece  ülke  ve  ülke  sporuna  katkı  koymaya  çalışan  tüm  paydaşlar  gibi,  yaşanan  bu  olay  sonrası (ki,  bu  konudaki  uğraşlarımız  konuya  dahil  herkes  tarafından  bilinmektedir.)  odak  noktanın  teknik  heyete  mal  edilmeye  çalışılması  konu  ile  ilişkisi  ve  sorumlulukları  olan  kişilerin  masum  gözükmesi  bizleri  bir  o  kadar  daha  üzmüştür.  Ülkede  teknik  direktörlük  ve  antrenörlük  yapan  kişilerin  hangi  koşullarda  çalıştığı,  neler  yaptığı  ilgili  kişiler  tarafından  bilinmektedir.  Göreve  gelmeden  önce  oynanan  maçlarda  ve  görevimiz  sırasında  bizlere  verilen  kadro  yapılanması  sonucunda  oluşan  bu  olayın,  kulüp  yetkili kişilerinin  yükümlülüklerini  yerine  getiremeyerek,  bu  kadar  basite  indirgeyip,  konunun  sadece  teknik  ekibe  bağlanmasını,  herkesin  vicdanına  bırakıyorum. 
Bu  bağlamda  2023-24  sezonunu  13. Haftasından  sezon  sonuna  kadar  anlaştığımız  Alsancak  Yeşilova  Kulübü  ile  çıktığımız  tüm  maçlarda,  bu  konu  nezninde  mağdur  olan,  Kardeşim  Hüseyin  Aşkın  KINACI,  Y.A.K.  Futbolcuları,  Başkan,  Yönetim  ve  Y.A.K.  camiası  ile , ilgili  diğer  kulüpler  ve  A.Y.S.K.  Futbolcularının performans  ve  emeklerinin  (Çünkü  bu  hata  daha  önce  tespit  edilmiş  olsaydı  kazanılan  bir  maç  sonrası ilinecek   3  puan  ile  bugün  A.Y.S.K.  Futbolcuları  playout  oynayacaktı.)  ilahi  adalet  tarafından  sorumlularına bir  gün  geri  döneceğine  olan  inancım ve güvenimle bildirir;
Saygılarımla  Arz  Ederim.
Not:  Kendi  vicdanını  rahatlatmak  için  başkasını  kullanan  herkes,  bir  gün  kaybeder.
 
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