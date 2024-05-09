Cemal Kır’dan çarpıcı açıklama

Sezon sonu itibarı ile Alsancak Yeşilova ile sözleşmesi tamamlanan Teknik Direktör Cemal Kır, 30. haftada Pera Larnaka Gençler Birliği ile oynanan ve hükmen mağlubiyetle tamamlanan müsabakada yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı şunlara yer verdi;

Kamuoyunun Dikkatine;

Malumunuz üzere 04/05/2024 tarihinde oynanan Alsancak Yeşilova – Pera Larnaka Gençler Birliği maçı sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu olayın hukuki olarak tamamlanmasına kadar geçen süreçte, şahsım başta olmak üzere, teknik heyette bulunan tüm arkadaşlarımda dahil derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Sadece ülke ve ülke sporuna katkı koymaya çalışan tüm paydaşlar gibi, yaşanan bu olay sonrası (ki, bu konudaki uğraşlarımız konuya dahil herkes tarafından bilinmektedir.) odak noktanın teknik heyete mal edilmeye çalışılması konu ile ilişkisi ve sorumlulukları olan kişilerin masum gözükmesi bizleri bir o kadar daha üzmüştür. Ülkede teknik direktörlük ve antrenörlük yapan kişilerin hangi koşullarda çalıştığı, neler yaptığı ilgili kişiler tarafından bilinmektedir. Göreve gelmeden önce oynanan maçlarda ve görevimiz sırasında bizlere verilen kadro yapılanması sonucunda oluşan bu olayın, kulüp yetkili kişilerinin yükümlülüklerini yerine getiremeyerek, bu kadar basite indirgeyip, konunun sadece teknik ekibe bağlanmasını, herkesin vicdanına bırakıyorum.

Bu bağlamda 2023-24 sezonunu 13. Haftasından sezon sonuna kadar anlaştığımız Alsancak Yeşilova Kulübü ile çıktığımız tüm maçlarda, bu konu nezninde mağdur olan, Kardeşim Hüseyin Aşkın KINACI, Y.A.K. Futbolcuları, Başkan, Yönetim ve Y.A.K. camiası ile , ilgili diğer kulüpler ve A.Y.S.K. Futbolcularının performans ve emeklerinin (Çünkü bu hata daha önce tespit edilmiş olsaydı kazanılan bir maç sonrası ilinecek 3 puan ile bugün A.Y.S.K. Futbolcuları playout oynayacaktı.) ilahi adalet tarafından sorumlularına bir gün geri döneceğine olan inancım ve güvenimle bildirir;

Saygılarımla Arz Ederim.

Not: Kendi vicdanını rahatlatmak için başkasını kullanan herkes, bir gün kaybeder.

