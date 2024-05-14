Ocak yönetimi görev dağılımı yaptı

Aksa 1. Lige düşen Girne ekibi Türk Ocağı Limasol’da Ezel Kaynak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk gündem maddesi olan yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Ezel Kaynak başkanlığında görev yapacak olan Türk Ocağı yönetim kurulunda görevler şöyle şekillendi:

Asbaşkan: Orhan Kaptan – Hasan Tokatlı

Alt yapı koordinatörü: Alper Özorun ( Şeref Çeliktaşlılar)

Sekreter: Salih Baştuğ

Sayman: Salahi Hoca

Sporcu sorumlusu: Yasin Uçan – Kamil Özayman

Tahsildar: Mehmet Dönmezer – Bülent Mayın

Sosyal İşler: Kemal Hoca - Ahmet Kaptan

Lokal sorumlusu: Şeref Çeliktaşlılar (Alper Özorun)

Basın Sözcüsü: Tufan Vudalı

Faal üye: Asaf Asafoğlu (Federasyon Temsilcisi)

Faal üye: Adnan Öztürk

Toplantıda ayrıca, mali konular, takımı yeni sezonda çalıştıracak teknik direktör konusu, sosyal faaliyetler ve sosyal medya hesapları da ele alındı.

Türk Ocağı’nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağan genel kurulda tek aday olan Ezel Kaynak başkan seçilmiş ve yeni yönetim kurulu belirlenmişti.

