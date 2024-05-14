Ocak yönetimi görev dağılımı yaptı

Aksa 1. Lige düşen Girne ekibi Türk Ocağı Limasol’da Ezel Kaynak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda ilk gündem maddesi olan yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.
Ezel Kaynak başkanlığında görev yapacak olan Türk Ocağı yönetim kurulunda görevler şöyle şekillendi:
Asbaşkan: Orhan Kaptan – Hasan Tokatlı
Alt yapı koordinatörü: Alper Özorun ( Şeref Çeliktaşlılar)
Sekreter: Salih Baştuğ
Sayman: Salahi Hoca
Sporcu sorumlusu: Yasin Uçan – Kamil Özayman
Tahsildar: Mehmet Dönmezer – Bülent Mayın
Sosyal İşler: Kemal Hoca - Ahmet Kaptan
Lokal sorumlusu: Şeref Çeliktaşlılar (Alper Özorun)
Basın Sözcüsü: Tufan Vudalı
Faal üye: Asaf Asafoğlu (Federasyon Temsilcisi)
Faal üye: Adnan Öztürk
Toplantıda ayrıca, mali konular, takımı yeni sezonda çalıştıracak teknik direktör konusu, sosyal faaliyetler ve sosyal medya hesapları da ele alındı.
Türk Ocağı’nda geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağan genel kurulda tek aday olan Ezel Kaynak başkan seçilmiş ve yeni yönetim kurulu belirlenmişti.
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