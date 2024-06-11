Ocak yönetim kurulundan İmamoğlu’na ziyaret

Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak ve yönetim kurulu, üniversite yıllarını Kıbrıs’ta geçirmiş olan ve Ocak kulübünde futbol oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettiler

Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı Limasol Kulübü Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak, üniversite yıllarını Kıbrıs’ta geçirmiş olan İmamoğlu’nun sporcu kişiliğine atıfta bulunarak, “kendisi ile kulübümüzün yolları daha o yıllarda kesişmişti” dedi.

Kaynak, örnek bir sporcu olarak Türk Ocağı taraftarlarının hafızalarında hala ayrı bir yeri bulunan İmamoğlu’nun, o yıllar yad edilirken mutlaka anılan bir isim olduğunu söyledi.

Sporun gençlerin yetişmesindeki önemine vurgu yapan Kaynak, sportif başarıya sahip isimlerin kariyerlerinde de mutlaka bir yere geleceklerinin en güzel örneğinin İmamoğlu olduğunu kaydetti.

Kaynak, Türk Ocağı yönetimi olarak İmamoğlu ile diyalog ve işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Türk Ocağı Spor Kulübü Başkanı Ezel Kaynak, ziyaret sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kulübün anı plaketini de sundu.

