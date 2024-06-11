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Geçitkale, Eralp Şerifoğlu’na emanet

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Geçitkale, Eralp Şerifoğlu’na emanet
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Aksa 1. Ligde geride kalan sezonda ilk kez mücadele eden ve play-off maçları sonucunda ligde kalmayı başaran Geçitkale Kulübü’nde yeni sezon öncesi teknik ekibini belirledi.
Ahmet Kadı başkanlığındaki Geçitkale yönetim kurulu yeni sezonda takımı, teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve ekibine emanet etti.
Eralp Şerifoğlu’nun ekibinde her zamanki gibi Abdullah Özerinç yardımcı antrenör, Şemsi Oyuncu ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak. Eralp Şerifoğlu ve ekibi geçtiğimiz sezon önce Birinci Ligde Mormenekşe’de daha sonra ise BTM Birinci Ligde Tuzla’da görev yapmıştı.
 
 
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