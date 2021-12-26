Ocak, Karadağ’da parladı

Türk Ocağı, zorlu Lefke deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk iddiasını artırdı. Lefke ise evinde oynadığı maçı kaybederek liderliği kaybetti. Maçta ve maçtan sonra çıkan olaylarda tribünlerde ve saha içerisinde gerginlikler yaşandı



Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mehmet Çelik

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih (75.Dk Mehmet Toros), Hermann, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (46.Dk Yılmaz Şipal), Kaan, Rahmi (77.Dk Tuncay)

TOL: Hüseyin Erkan, Bilal, Remzi, Doğukan (80.Dk Mustafa Avcı), Candy, Yunus İleli (55.Dk Ali Avcısoyu) (85.Dk Cevdet), İlker İnceler, Mehmet Uçar, İsmet, İlker Tek, İbrahim Kırmızı kart: 89.Dk Mehmet Uçar



Niyazi ERGÜLEN

Süper Lig'in 15.hafta

19.Dk: Lefke atağında Hermann’ın pasıyla topla buluşan Yakup’un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

34.Dk: TOL atağında Remzi’nin pasıyla topla buluşan Doğukan kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.

74.Dk: TOL atağında Candy topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasında Remzi ile topu buluşturdu. Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. LEFKE 0-1 TOL

88.Dk: TOL futbolcusu Mehmet Uçar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90.Dk: TOL atağında oluşan pozisyonda hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Remzi topu filelere gönderdi. LEFKE 0-2 TOL

Karşılaşmada sarı siyahlıların galibiyet golleri Remzi Betmezoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı takımı 27 puanda ilk devreyi tamamlarken, Lefke 28 puanda kaldı.



Stadyum: Lefke 16 Ağustos StadıHakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mehmet ÇelikLefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih (75.Dk Mehmet Toros), Hermann, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (46.Dk Yılmaz Şipal), Kaan, Rahmi (77.Dk Tuncay)TOL: Hüseyin Erkan, Bilal, Remzi, Doğukan (80.Dk Mustafa Avcı), Candy, Yunus İleli (55.Dk Ali Avcısoyu) (85.Dk Cevdet), İlker İnceler, Mehmet Uçar, İsmet, İlker Tek, İbrahim Kırmızı kart: 89.Dk Mehmet UçarSüper Lig'in 15.hafta sında Lefke kendi evinde Türk Ocağı Limasol'u konuk etti. Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk Türk Ocağı 2-0 kazanarak rakibinin ilk devreyi lider bitirmesine engel oldu.19.Dk: Lefke atağında Hermann’ın pasıyla topla buluşan Yakup’un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.34.Dk: TOL atağında Remzi’nin pasıyla topla buluşan Doğukan kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.74.Dk: TOL atağında Candy topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasında Remzi ile topu buluşturdu. Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. LEFKE 0-1 TOL88.Dk: TOL futbolcusu Mehmet Uçar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90.Dk: TOL atağında oluşan pozisyonda hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Remzi topu filelere gönderdi. LEFKE 0-2 TOLKarşılaşmada sarı siyahlıların galibiyet golleri Remzi Betmezoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı takımı 27 puanda ilk devreyi tamamlarken, Lefke 28 puanda kaldı.