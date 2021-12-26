Ocak, Karadağ’da parladı

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mehmet Çelik
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal, Semih (75.Dk Mehmet Toros), Hermann, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (46.Dk Yılmaz Şipal), Kaan, Rahmi (77.Dk Tuncay)
TOL: Hüseyin Erkan, Bilal, Remzi, Doğukan (80.Dk Mustafa Avcı), Candy, Yunus İleli (55.Dk Ali Avcısoyu) (85.Dk Cevdet), İlker İnceler, Mehmet Uçar, İsmet, İlker Tek, İbrahim Kırmızı kart: 89.Dk Mehmet Uçar
Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig'in 15.haftasında Lefke kendi evinde Türk Ocağı Limasol'u konuk etti. Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk Türk Ocağı 2-0 kazanarak rakibinin ilk devreyi lider bitirmesine engel oldu.
19.Dk: Lefke atağında Hermann’ın pasıyla topla buluşan Yakup’un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
34.Dk: TOL atağında Remzi’nin pasıyla topla buluşan Doğukan kaleci Mehmet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.
74.Dk: TOL atağında Candy topu rakip ceza alanına taşıdı ve pasında Remzi ile topu buluşturdu. Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. LEFKE 0-1 TOL
88.Dk: TOL futbolcusu Mehmet Uçar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90.Dk: TOL atağında oluşan pozisyonda hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Remzi topu filelere gönderdi. LEFKE 0-2 TOL
Karşılaşmada sarı siyahlıların galibiyet golleri Remzi Betmezoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Türk Ocağı takımı 27 puanda ilk devreyi tamamlarken, Lefke 28 puanda kaldı.
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