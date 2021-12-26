Kaplan zirvenin ortağı

Merit Alsancak Yeşilova, geriye düştüğü maçta Küçük Kaymaklı’yı mağlup ederek ilk devreyi lider MTG ile aynı puanda 2. sırada tamamladı. Küçük Kaymaklı ise uzatmalarda yediği golle önde götürdüğü maçtan puansız ayrılıp zirveye yaklaşma şansını değerlendiremedi

Stadyum: KaraoğlanoğluOrhan Dural Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, EnginAkkagün,SertanAlkın

Merit AlsancakYeşilova: Kemal, Memduh, Mejdi, Bayram, Mustafa Vardi, Mehmet Tekin, ÖmerGül, Mustafa Salk, Yasin (90.Dk Barış), Billy Osman, Gökhan

KüçükKaymaklı: Salih,MehmetKaygısız, Bahadır, Mikail, Agit, HasanÇakır (82.Dk Yaşar), Tuğrul, Muhammet (65.Dk Boran), Felix, Sertan (60.Dk Arda), Mehmet Koyuncu (82.Dk Özgür)

Goller:57.Dk Mustafa Salk, 90.Dk Mejdi (Yeşilova)-43.Dk Sertan (K.Kaymaklı)



Süper Lig'in 15.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Karaoğlanoğlu'nda Küçük Kaymaklı'yı konuk etti. Orhan Dural Stadı'ndaki maçı Merit Alsancak Yeşilova son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Mustafa Salk ve Mejdi Direniş kaydederken, Küçük Kaymaklı'nın tek golü Sertan Kırman'dan geldi.

35.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin vuruşunu kaleci Salih önlemeyi başardı.

43.Dk:K.Kaymaklı’da ileriye gönderilen uzun topu Mustafa aldı ancak Felixpresiyle bu topu kazanmayı başardı ve pasını boştaki Sertan’a aktardı. Sertan vuruşunda topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 0-1 K.Kaymaklı

48.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarmayı başardı.

58.Dk: Yeşilova atağında Memduh topu ceza sahasına ortaladıBilly bu topu plaseyle Mustafa Salk’a indirdi ve onun vuruşunda top filelere gitti. M.Alsancak Yeşilova 1-1 K.Kaymaklı

90.Dk: Yeşilova’da kazanılan köşe atışında Mejdi kafayla topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 2-1 K.Kaymaklı

Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 29 yaparak lider Mağusa Türk Gücü ile aynı puanda ligin ilk devresini tamamladı ve averajla 2.sırada yer aldı. Küçük Kaymaklı ise 23 puanda kaldı.

