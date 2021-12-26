Kaplan zirvenin ortağı

Stadyum: KaraoğlanoğluOrhan Dural Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, EnginAkkagün,SertanAlkın
Merit AlsancakYeşilova: Kemal, Memduh, Mejdi, Bayram, Mustafa Vardi, Mehmet Tekin, ÖmerGül, Mustafa Salk, Yasin (90.Dk Barış), Billy Osman, Gökhan
KüçükKaymaklı: Salih,MehmetKaygısız, Bahadır, Mikail, Agit, HasanÇakır (82.Dk Yaşar), Tuğrul, Muhammet (65.Dk Boran), Felix, Sertan (60.Dk Arda), Mehmet Koyuncu (82.Dk Özgür)
Goller:57.Dk Mustafa Salk, 90.Dk Mejdi (Yeşilova)-43.Dk Sertan (K.Kaymaklı)
Süper Lig'in 15.haftasında Merit Alsancak Yeşilova, Karaoğlanoğlu'nda Küçük Kaymaklı'yı konuk etti. Orhan Dural Stadı'ndaki maçı Merit Alsancak Yeşilova son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Mustafa Salk ve Mejdi Direniş kaydederken, Küçük Kaymaklı'nın tek golü Sertan Kırman'dan geldi.
35.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin vuruşunu kaleci Salih önlemeyi başardı.
43.Dk:K.Kaymaklı’da ileriye gönderilen uzun topu Mustafa aldı ancak Felixpresiyle bu topu kazanmayı başardı ve pasını boştaki Sertan’a aktardı. Sertan vuruşunda topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 0-1 K.Kaymaklı
48.Dk: Yeşilova atağında Billy’nin kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarmayı başardı.
58.Dk: Yeşilova atağında Memduh topu ceza sahasına ortaladıBilly bu topu plaseyle Mustafa Salk’a indirdi ve onun vuruşunda top filelere gitti. M.Alsancak Yeşilova 1-1 K.Kaymaklı
90.Dk: Yeşilova’da kazanılan köşe atışında Mejdi kafayla topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 2-1 K.Kaymaklı
Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova puanını 29 yaparak lider Mağusa Türk Gücü ile aynı puanda ligin ilk devresini tamamladı ve averajla 2.sırada yer aldı. Küçük Kaymaklı ise 23 puanda kaldı.
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