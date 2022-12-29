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Ocak, Değirmenlik’ten puan çıkardı

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Aksa Süper Ligin 15. Hafta mücadelesinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Türk Ocağı konuk olduğu Değirmenlik deplasmanından 0-0’lık skorla ayrılarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı

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Ocak, Değirmenlik’ten puan çıkardı
Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, YusufcanDönder, Mehmet Volkan
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Salih Say, , Bahadır(Halil İbrahim)Hasan Ulukök, Adil, Akabueze, Burak, Hüseyin Deynekli (Şükrü), Semih, Barkın(Kasım), Ulaş(Justice)
Türk Ocağı: Hüseyin Erkan, Ertaç(Turgut), İlker İnceler, Burak(Şükrü), Doğukan, Yunus, Mahmut(Ümit), Bilal, Mehmet Uçar, İsmet, İlker Tek
 
AKSA Süper Ligin 15. Haftasında Miracle Değirmenlik, Türk Ocağı’nı Değirmenlik Sadık Cemil Stadında konuk etti. Miracle Değirmenlik, baskılı oynadığı Türk Ocağı maçında orta bölgeden rakibinin üzerine gitmekte zorlanırken, kanatlardan yapılan ortalarda Türk Ocağı defansında Bilal ve kaleci Hüseyin topları uzaklaştırdı. Devre 0 – 0 sona erdi. Ikinci devrede de MiracleDeğirmenlik risk alarak rakibinin üzerine giderken, oyunun çok durması ev sahibi ekibin hızını kesti. Türk Ocağı ise son saniyelerde net bir pozisyonu değerlendirememesine rağmen 0 – 0’lık skorla maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.
 
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