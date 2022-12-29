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Kaymaklı, galibiyeti hatırladı

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Aksa Süper Ligin ilk devresinin son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla Kaymaklı oldu vel igde 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı

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Kaymaklı, galibiyeti hatırladı
Stat:Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Arif Malek
 K. Kaymaklı: Raif D. Pehlivan, Sena, Tuğrul, Arda, Hasan, Mehmet Kaygısız (Dk.15 M. Nazik), Mehmet Öztürk, Obada Felıx, Mehmet Göçben, İbrahim Kaba (Dk.90 Alp Gazi), Ahmet Hatay
Göçmenköy: Kemal Ağrı, Mahmut, Gökhan, Reşit, Alattin, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız, Cemal, Mustafa İnanç, Arda, Samet (Dk.90 Ahmet)
Goller: Dk.30 ve 38 Arda Kortay, Dk.84 (P) Muhammet Nazik, Dk.90+3 Sertan Kırman (K. Kaymaklı) – Dk.70 Bekir Yıldız (Göçmenköy)
 
AKSA Süper Lig’in 15. haftasında Küçük Kaymaklı, Göçmenköy’ü konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan Küçük Kaymaklı 7 maç sonra galip geldi.
Ligde son olarak 7. haftada Gönyeli’yideplasmanda 2-1 mağlup eden Kaymaklı takımı, devre arasına galibiyet morali ile girmiş oldu. Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 38 Arda Kortay, 84. dakikada penaltıdan Muhammet Nazik ve 90+3. dakikada Sertan Kırman kaydetti. Göçmenköy’ün tek sayısı 70. dakikada Bekir Yıldız’dan geldi.
Bu galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 14 yaparak devre arasına 9. sırada girdi. 13 puanda kalan Göçmenköy ise 10. sırada ilk devreyi tamamladı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 15 14 1 0 49 11 38 43
2. Cihangir GSK 15 11 3 1 35 17 18 36
3. Mesarya SK 15 9 4 2 27 8 19 31
4. Miracle Değirmenlik SK 15 9 4 2 34 17 17 31
5. Yenicami AK 15 8 5 2 30 19 11 29
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 15 8 5 2 21 14 7 29
7. Doğan Türk Birliği 15 7 4 4 32 17 15 25
8. Lefke TSK 15 7 2 6 20 17 3 23
9. Göçmenköy İYSK 14 3 4 7 21 34 -13 13
10. Merit Alsancak Yeşilova SK 15 3 4 8 18 34 -16 13
11. Hamitköy ŞHSK 15 3 2 10 16 27 -11 11
12. Küçük Kaymaklı TSK 14 3 2 9 13 28 -15 11
13. Türk Ocağı Limasol 15 3 1 11 15 26 -11 10
14. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 15 2 4 9 18 30 -12 10
15. Çetinkaya TSK 15 2 3 10 9 32 -23 9
16. Gönyeli SK 15 2 2 11 17 44 -27 8
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