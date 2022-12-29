Kaymaklı, galibiyeti hatırladı

Aksa Süper Ligin ilk devresinin son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla Kaymaklı oldu vel igde 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı

Şht. Hüseyin Ruso StadıKerem Eran, Serdar Gürpınar, Arif MalekRaif D. Pehlivan, Sena, Tuğrul, Arda, Hasan, Mehmet Kaygısız (Dk.15 M. Nazik), Mehmet Öztürk, Obada Felıx, Mehmet Göçben, İbrahim Kaba (Dk.90 Alp Gazi), Ahmet Hatay: Kemal Ağrı, Mahmut, Gökhan, Reşit, Alattin, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız, Cemal, Mustafa İnanç, Arda, Samet (Dk.90 Ahmet)Dk.30 ve 38 Arda Kortay, Dk.84 (P) Muhammet Nazik, Dk.90+3 Sertan Kırman (K. Kaymaklı) – Dk.70 Bekir Yıldız (Göçmenköy)AKSA Süper Lig’in 15. haftasında Küçük Kaymaklı, Göçmenköy’ü konuk etti. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan Küçük Kaymaklı 7 maç sonra galip geldi.Ligde son olarak 7. haftada Gönyeli’yideplasmanda 2-1 mağlup eden Kaymaklı takımı, devre arasına galibiyet morali ile girmiş oldu. Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 38 Arda Kortay, 84. dakikada penaltıdan Muhammet Nazik ve 90+3. dakikada Sertan Kırman kaydetti. Göçmenköy’ün tek sayısı 70. dakikada Bekir Yıldız’dan geldi.Bu galibiyetle Küçük Kaymaklı puanını 14 yaparak devre arasına 9. sırada girdi. 13 puanda kalan Göçmenköy ise 10. sırada ilk devreyi tamamladı.