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Ocak, Davut Kansu’yla anlaştı

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Ocak, Davut Kansu’yla anlaştı
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Türk Ocağı uzun süredir sürdürdüğü teknik adam görüşmelerinden sonra kararını vererek Davut Kansu ile anlaşmaya vardı.
Ezel Kaynak’ın başkanlığa gelmesi ile oluşan yönetim kurulu haftalardır yaptığı görüşmeler sonrası teknik adamını belirledi. Önce sözleşmesi devam eden Ahmet Dedekorkut ile yolları ayıran sarı siyahlı yönetim daha sonra Emre Perçinci ile masaya oturdu. Uzun görüşmeler sonrası Perçinci ile anlaşamayarak görüşmeleri sonlandıran TOL yönetimi Davut Kansu ve Orçun Volkan ile görüşme gerçekleştirdi.
İlk görüşmede anlaşmaya varılamazken ikinci görüşmede Davut Kansu ile anlaşmaya varıldı ve bu sezon sonu Esentepe’den ayrılan Davut Kansu yeni sezon da Türk Ocağı teknik adamı oldu.
 
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