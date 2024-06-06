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İbrahim Karadal GG’ye geri döndü

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Cihangir’in geçen yıl Gençlik Gücü’nden kiraladığı ve başarılı performans gösteren İbrahim Karadal sözleşmeye konan opsiyon maddesinde Cihangir 1 gün gecikince China Bazaar Gençlik Gücü’ne geri döndü

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İbrahim Karadal GG’ye geri döndü
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2023-24 Futbol Sezonu başında China Bazaar Gençlik Gücü’nden Cihangir’e kiralık transfer olan ve 63 Bin sterlin opsiyon konan İbrahim Karadal sezonun sona ermesi ile bugün yaşanan gelişmeler sonrasında yeniden China Bazaar Gençlik Gücü’ne döndü.
Opsiyon’da 5 Haziran 2024 tarihine kadar China Bazar Gençlik Gücü takımına 63 Bin sterlin yatırıldığı takdirde İbrahim Karadal’ın bonservisli transfer işlemi Cihangir’e yapılacaktı. Bu konuda gecikme yaşayan Cihangir yönetimi bugün 6 Haziran’da CB Gençlik Gücü yönetimini transferi sonlandırmak için arayınca red cevabı aldı.
CB Gençlik Gücü başkan ve yönetimi opsiyonu 5 Hazirana kadar Cihangir’in kullanması nedeni ile artık bu dakikadan sonra Karadal’ın kendi oyuncuları olduğunu ve transferde vermeyi düşünmediklerini açıkladılar.
 
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