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Northernland Kıbrıs Kupası’nda görev yapacak hakemler açıklandı

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Northernland Kıbrıs Kupası’nda görev yapacak hakemler açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
20 OCAK 2024, CUMARTESİ
13.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı K.Kaymaklı-Ünimar Maraş (Mehmet Sezener)
13.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-ChinaB.G.Gücü (Şakir Azizoğlu)
13.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Göçmenköy (Hakan Ünal)
13.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Çetinkaya (Kerem Eran)
13.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-M.HacıaliYılmazköy (Tufan Çerçioğlu)
13.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Esentepe (Evren Karademir)
13.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Girne H.Evi (Hüseyin Özkan)
13.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
21 OCAK 2024, PAZAR
13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Gönyeli (Ali Özer)
13.00 Cihangir Stadı Cihangir-BafÜ.Yurdu (Sabriye Atikoğlu)
13.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı Dem’sCons.Çanakkale-Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)
13.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Yonpaş Dumlupınar (Turgay Misk)
13.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Yalova (İsmail Ercan)
13.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Mesarya (Mustafa Öztugay)
13.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Lefke (Fehim Dayı)
13.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Ozanköy (Ferhat Tuna)
 
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