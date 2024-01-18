banner913
banner932
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
“Öksüz Atlar” okuyucusuyla buluştu
72 0
En çok yağış Pile bölgesine
En çok yağış Pile bölgesine
34 0
 
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
Dinçyürek: “Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz”
13 0
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın
Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
26 0
Üst Komite’den maske kararı
Üst Komite’den maske kararı
26 0
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
Koop-Süt’ten okkalı zamlar
102 0
“Özür dileriz, bizi affedin”
“Özür dileriz, bizi affedin”
28 0
banner996
banner985

GG’nin yeni forveti Ndikumana

banner989

Süper Lig ekibi Gençlik Gücü ilk devre sonunda yollarını ayırdığı Peter Ebi’nin yerine kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Burundili forvet Asman Ndikumana’ya imzayı attırdı

banner974
GG’nin yeni forveti Ndikumana
banner971
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün Peter Ebi’nin yerine kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Burundili forvet Asman Ndikumana, yeşil beyazlılara resmi imzayı attı. Yönetici Hüseyin Ataöğün eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) resmi imzayı atan Asman Ndikumana, son olarak BumamuruFC’de forma giydi. Afrika Şampiyonlar Liginde de oynamış olan Asman Ndikumana, yeşil beyazlı formayı ilk kez 20 Ocak Cumartesi, Saat 13:00’te Hamitköy ile Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak olan Kıbrıs Kupası 1. tur maçında giyecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.