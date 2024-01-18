GG’nin yeni forveti Ndikumana

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün Peter Ebi’nin yerine kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Burundili forvet Asman Ndikumana, yeşil beyazlılara resmi imzayı attı. Yönetici Hüseyin Ataöğün eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) resmi imzayı atan Asman Ndikumana, son olarak BumamuruFC’de forma giydi. Afrika Şampiyonlar Liginde de oynamış olan Asman Ndikumana, yeşil beyazlı formayı ilk kez 20 Ocak Cumartesi, Saat 13:00’te Hamitköy ile Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak olan Kıbrıs Kupası 1. tur maçında giyecek.
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