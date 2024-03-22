Mustafa Akıncı’nın siyasi anılarını kaleme aldığı “Yaşandığı Gibi”nin ilk cildi yayımlandı

Kıbrıs Türk siyasal yaşamının önde gelen isimlerinden, eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi anılarını kaleme aldığı ve “Yaşandığı Gibi” adını verdiği kitabının ilk cildi yayımlandı.

“Yaşandığı Gibi”nin birinci cildinde, Akıncı’nın 1975-1990 yılları arasındaki anıları yer alıyor.

Yaklaşık yarım asır boyunca çeşitli kademelerde topluma hizmetler sunan Mustafa Akıncı, siyasi anılarını kaleme aldığı kitapta, yakın siyasi tarihin önemli bir kesitine ışık tutuyor.

Söylem Yayınlarında basılan kitapta Akıncı, siyasete başladığı 1975’ten 1990’a kadar yaşadıklarını kaleme aldı. Kitabın ikinci cildine ise Akıncı’nın 1990’dan Cumhurbaşkanı seçildiği 2015’e kadar yaşadıkları sığdırılacak.

Yaşandığı Gibi’nin ilk cildinde Akıncı, belediye başkanlığının yanı sıra milletvekili, parti başkanı ve başbakan yardımcısı olduğu döneme ilişkin bilgi, deneyim ve tanıklıklarını paylaştı.

Arka kapağındaki notlara göre kitap önemli bilgilerin, tarihi tanıklıkların ve ilginç anekdotların yanı sıra Akıncı'nın geçmişe dair değerlendirmelerini yansıtıyor.

Kitabında, Kıbrıs sorunu, Türkiye'yle ilişkiler ve iç meselelerle ilgili görüşlerine yer veren Akıncı, bazı fotoğraf, küpür ve belgeler de kullandı.

Mustafa Akıncı’nın 2015-2020 yılları arasındaki Cumhurbaşkanlığı dönemini ise ayrı bir kitapta kaleme alacağı belirtildi.

Akıncı’nın daha önce yayımlanmış Lefkoşa Belediye Başkanı olduğu 14 yılı konu alan “Belediye Başkanlığında 14 Yıl” adlı da kitabı bulunuyor.

1947’de Limasol’da doğan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Mustafa Akıncı, 1975’te Kurucu Mecliste yer aldı ve 1976’da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı oldu. Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Barış ve Demokrasi Hareketi’nde başkanlık yapan Akıncı, 1999-2001 arasında UBP-TKP koalisyonunda turizmden de sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yürüttü. 2009’da aktif siyasal yaşamdan ayrılan Akıncı, 2015’te Cumhurbaşkanlığına bağımsız aday olarak bu göreve seçildi ve 2020’ye kadar bu görevi sürdürdü.

