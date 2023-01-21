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Northernland Kıbrıs Kupası'nda günün sonuçları

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Northernland Kıbrıs Kupası'nda günün sonuçları
Northernland Kıbrıs Kupası'nda bugün oynanan ilk tur maçlarının sonuçları ve yarının maç programı şöyle: 
BUGÜN
Çetinkaya – Pera L. G. Birliğİ: 1 – 2
K. Kaymaklı – Esentepe:        1 – 0
Düzkaya – Gönyeli:                1 – 1 (Uzatmalarda 2 – 1 )
Dörtyol – Doğan T. Birliği:    1 – 10
M. Karşıyaka – Gençlik Gücü: 1 – 3
Binatlı – Cihangir:                 1 – 4
Yalova – Mesarya:                 0 – 4
Yeniboğaziçi – Yenicami:       0 – 2
 22 OCAK PAZAR
Atatürk Stadı: Göçmenköy – Yenierenköy (İsmail Ercan)
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Lapta (Zekai Töre)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – İncirli (Hüseyin Özkan)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Girne H. Evi (Tufan Çerçioğlu)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Merit A. Yeşilova (Mehmet Sezener)
Mustafa Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
 
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