banner875
banner885
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
11 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
36 0
 
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
29 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
13 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
27 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
25 0
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
37 0
banner878

Dizdarlı "Her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma var"

banner476

banner825
Dizdarlı "Her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma var"
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HAstanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı yaptığı paylaşımla bu yıl bağışıklığımızda ciddi kırılma olduğuna dikkat çekerek bu yıl hastalıklar eskisine göre çok daha ağır geçtiğine vurgu yaptı.
Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:
Pandemi nedeniyle maske kullanımı ve izole kalmanın getirdiği sağlık alanında beklenen olumsuz gelişmeler yaşanıyor.
Adenovirus, rhinovirus ve influenza'ya karşı her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma oldu.
Bu sebepten bu yıl bu hastalıklar eskisine göre çok daha ağır geçiyor.
Bu dönemde bunlara "beta" dediğimiz streptokok infeksiyonlarınında eklenmesi, halkımıza ve meslektaşlarıma zor günler yaşatıyor.
Devlet ve özel hastanelerin bu ve benzeri hastalıklarla boğuşuyor.
Bu ara Sağlık Bakanlığının ekstra tedbirler almasi gerekiyor.
Ateş, oksüruk, burun akıntısı, halsizlik , istahsızlık belirtileriniz varsa cok beklemeden hekiminize başvurunuz. Zira beklemek ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.