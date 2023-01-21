Dizdarlı "Her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma var"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HAstanesi eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı yaptığı paylaşımla bu yıl bağışıklığımızda ciddi kırılma olduğuna dikkat çekerek bu yıl hastalıklar eskisine göre çok daha ağır geçtiğine vurgu yaptı.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Pandemi nedeniyle maske kullanımı ve izole kalmanın getirdiği sağlık alanında beklenen olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Adenovirus, rhinovirus ve influenza'ya karşı her yıl yenilenen bağışıklığımızda ciddi bir kırılma oldu.

Bu sebepten bu yıl bu hastalıklar eskisine göre çok daha ağır geçiyor.

Bu dönemde bunlara "beta" dediğimiz streptokok infeksiyonlarınında eklenmesi, halkımıza ve meslektaşlarıma zor günler yaşatıyor.

Devlet ve özel hastanelerin bu ve benzeri hastalıklarla boğuşuyor.

Bu ara Sağlık Bakanlığının ekstra tedbirler almasi gerekiyor.

Ateş, oksüruk, burun akıntısı, halsizlik , istahsızlık belirtileriniz varsa cok beklemeden hekiminize başvurunuz. Zira beklemek ciddi komplikasyonlara neden olabilir.