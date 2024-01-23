Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri belli oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.tur eşleşmeleri 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2.tur maçları 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak.
1.tur maçlarını kazanarak 2.tura yükselen ve kura çekimine katılacak takımlar şöyle;
Alsancak Yeşilova SK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Cihangir GSK
Doğan Türk Birliği
Göçmenköy İYSK
Küçük Kaymaklı TSK
Lefke TSK
Mağusa Türk Gücü
Mesarya SK
Miracle Değirmenlik SK
Miracle Karşıyaka Ask
Pera L. Gençler Birliği SK
Yalova SK
Yeniboğaziçi DSK
Yenicami AK
Yonpaş Dumlupınar TSK
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.