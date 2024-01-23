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“Shakespeare’in Hayaleti” 26 Ocak’ta seyirci ile buluşacak

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“Shakespeare’in Hayaleti” 26 Ocak’ta seyirci ile buluşacak
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Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, “Shakespeare’in Hayaleti” ile 26 Ocak’ta son gösterimini gerçekleştirecek.
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’ndan verilen bilgiye göre, 16 ve üzeri (+16) yaş için hazırlanan oyun, saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak. Oyunu izlemek isteyen kişiler www.kibrisbiletcim.com adresinden bilet temin edebilecek.
Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alıyor. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.

Oyunun konusu…

“Oyun intikam isteyen ve intikama doymayan bir kralın Shakespeare’in hayaleti ile karşılaşması ile başlar. Kral gözü doymaz, kibirli, tahtını bırakmamak için her türlü kötülüğü yapabilecek türdendir. Bir yandan tüm yaptığı kötülüklerin farkındadır ve kendi kendinden intikam almak ister, diğer yandan ise tahtın ona bahşetmiş olduğu güç onu esir almış durumdadır. Kral adeta tahtına yapışmışçasına onu bırakmak istemez. Shakespeare’in hayaleti kralın anlattıklarını dinlerken bir yandan da kendi zihninde ona bir son yazmakla meşguldür. Kralın sonu, onun karanlık zihni tarafından belirlenecektir.”
 
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