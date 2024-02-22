Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde zorlu eşleşmeler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce açıklanan Yarı Final tarihlerinin de güncellendiğini ifade ederek, yarı final ilk maçlarının 3 Nisan 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;
Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü
Miracle Karşıyaka ASK - Miracle Değirmenlik SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK
Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.