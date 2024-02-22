Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde zorlu eşleşmeler

Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinde birbirinden zorlu eşleşmeler olurken, çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce açıklanan Yarı Final tarihlerinin de güncellendiğini ifade ederek, yarı final ilk maçlarının 3 Nisan 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan 2024 Çarşamba günü oynanacağını açıkladı.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;

Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü

Miracle Karşıyaka ASK - Miracle Değirmenlik SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Yenicami AK

Göçmenköy İYSK - Cihangir GSK



