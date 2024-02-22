Kritik maçta düdük Fehim Dayı’da

Süper Ligde zirveyi ilgilendiren kritik Cihangir-Mağusa Türk Gücü maçını tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı yönetecek

AKSA Süper Lig'de 24 Şubat Cumartesi günü oynanacak zirvenin kritik mücadelesi Cihangir-Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek. Dayı'nın yardımcılıklarını Serdar Gürpınar ile İbrahim Katmer yaparken dördüncü hakem Osman Özpaşa görevlendirildi.

Aksa futbol liglerinde 20.Haftada görev yapacak hakemler şöyle:



Süper Lig

YARIN

18.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mesarya (Osman Özpaşa)

24 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Yenicami (Turgay Misk)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Pera L.G.Birliği (Ferhat Tuna)

25 ŞUBAT 2024, PAZAR

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-K.Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-A.Yeşilova (Mustafa Öztugay)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-Göçmenköy (Evren Karademir)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)



Birinci Lig

24 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Lapta (Hüseyin Özkan)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Binatlı (Burak Mandıralı)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Mormenekşe (Hakan Ünal)

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Esentepe (Ali Özer)

25 ŞUBAT 2024, PAZAR

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Gaziköy Şenol Stadı M.Değirmenlik-Yalova (İsmail Ercan)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-D.C.Çanakkale (Utku Hamamcıoğlu)



