Kritik maçta düdük Fehim Dayı’da

AKSA Süper Lig'de 24 Şubat Cumartesi günü oynanacak zirvenin kritik mücadelesi Cihangir-Mağusa Türk Gücü maçını Fehim Dayı yönetecek. Dayı'nın yardımcılıklarını Serdar Gürpınar ile İbrahim Katmer yaparken dördüncü hakem Osman Özpaşa görevlendirildi.
Aksa futbol liglerinde 20.Haftada görev yapacak hakemler şöyle:
Süper Lig
YARIN
18.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Mesarya (Osman Özpaşa)
24 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Yenicami (Turgay Misk)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Pera L.G.Birliği (Ferhat Tuna)
25 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-K.Kaymaklı (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-A.Yeşilova (Mustafa Öztugay)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-Göçmenköy (Evren Karademir)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Kerem Eran)
Birinci Lig
24 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Lapta (Hüseyin Özkan)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Binatlı (Burak Mandıralı)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Mormenekşe (Hakan Ünal)
14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Esentepe (Ali Özer)
25 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Gaziköy Şenol Stadı M.Değirmenlik-Yalova (İsmail Ercan)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-D.C.Çanakkale (Utku Hamamcıoğlu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.