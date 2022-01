“Hükümeti belirleyecek parti TDP olacak"

Ülkeyi baştanbaşa gezerek yurttaşlarla buluştuklarını belirten Özyiğit, TDP’ye olan desteğin gün geçtikçe arttığını, kamuoyu yoklamalarında da gezdikleri yelerde de edindikleri izlenimin bu olduğunu söyleyerek “Hükümeti belirleyecek partinin TDP olacağını” kaydetti

Partiden yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Lefke bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Özyiğit ve milletvekili adayları, ilk olarak Yeşilırmak, Yedidalga Balıkçı Barınağı ile Doğancı’yı ziyaret etti.

Doğancı’nın barışın kardeşliğin, dostluğun ve aynı zamanda sevginin en önemli simge yerlerinden olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Doğancı’nın yerinin her zaman ayrı olduğunu vurguladı.

Ülkeyi baştanbaşa gezerek yurttaşlarla buluştuklarını belirten Özyiğit, TDP’ye olan desteğin gün geçtikçe arttığını, kamuoyu yoklamalarında da gezdikleri yelerde de edindikleri izlenimin bu olduğunu söyledi. “Hükümeti belirleyecek partinin TDP olacağını” kaydeden Özyiğit, “Meclis’te güçlü bir TDP farkını mutlaka hissettirecektir” dedi.

Ülkedeki mevcut düzenden “herkesin mutsuz ve şikâyetçi olduğunu, her alanda tam bir yıkım yaşandığını” belirten Özyiğit, “Gerçek anlamda değişim ve dönüşüm şarttır. TDP tertemiz ve donanımlı kadrosuyla, plan ve projeleriyle bu değişimi gerçekleştirmeye hazırdır” dedi.

Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanının geldiğini” şeklinde devam etti.

Cemal Özyiğit, “Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak” dedi.