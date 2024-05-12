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Tatar: “Devletin kurulmasında, annelerin ve kadınların katkıları büyüktür”

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Tatar: “Devletin kurulmasında, annelerin ve kadınların katkıları büyüktür”
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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin düzenlediği “Anneler Günü” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikteki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kadınlara ve annelere çok değer verdiğini belirterek, milli mücadele yıllarında kadınların eşleri cephedeyken, annelerin evde temel direk olarak aileleri ayakta tuttuğunu söyledi.

Vefakâr ve cefakar kadınların çok kıymetli ve değerli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın mücadelesinin kuşaktan kuşağa aktarılmasında annelerin büyük rolü olduğunu vurguladı.

Kadınların siyasette daha fazla yer alması için birtakım çalışmaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, maneviyatı ve milli değerleriyle yüksek evlatlar yetiştirdiği için annelere minnettar olunduğunu ifade etti.

Kadınların değerli çalışmalarla ülke siyasetine katkılar yaptığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Önemli olan devletimiz, milli değerlerimiz ve maneviyatımızla geleceğe yürümemizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlıklarla kurulan devlette, annelerin ve kadınların büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Annelerin sevgisi ve şefkatinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, anneleri gösterdikleri özverinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nde kadınların ve annelerin ülkenin geleceği için yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.
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