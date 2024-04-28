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Geçitkale'de trafik kazası... Aynı aileden 3 kişi yaralandı

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Geçitkale'de trafik kazası... Aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Ercan -İskele ana yolunun Geçitkale köyünde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkıp ağaca çarpan araçta aynı aileden 3 kişi yaralandı 

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre kaza dün saat 18.20'de oldu 

Oğuz Yılmaz Yıldız (E-25), yönetimindeki ED 653 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Cumhuriyet Lisesi yakınlarında dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak servi ağaçlarına çarptı. Yıldız'ın kullandığı araç daha sonra toprak sete çarparak durabildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Oğuz Yılmaz Yıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup Yıldız ve Selemi Yıldız'ın tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor. 

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