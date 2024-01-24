Ne Gaziantep’e, ne Konyaspor’a yaradı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Metehan Mert'in kendi kalsesine attığı golle ev sahibi Gaziantep FK, 1-0 öne geçti.

Konuk TÜMOSAN Konyaspor, bu golle 42. dakikada MarlosMoreno'nun attığı golle yanıt verdi: 1-1

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten mücadelenin ikinci yarısında ise iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi.

Bu beraberlikle her iki ekibin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Gaziantep FK puanını 23'e, küme düşme hattındaki TÜMOSAN Konyaspor ise 21'e yükseltti.

