Ankaragücü, Karagümrük’ü eli boş gönderdi

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti



Eryaman Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi ekip sevindi. VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçen MKE Ankaragücü, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 24'te Ali Kaan Güneren ile 61'de FedericoMacheda kaydetti.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü, puanını 28'e yükseltirken Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Karşılaşma, Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.



