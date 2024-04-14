Ne Esentepe’ye, ne Girne’ye yaradı

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Rüya Sakallı, Yusuf Atlar
GHE: Feyyaz Gül, Çağdaş Çevik, Mahmut Erkan, Kenan Doğu, Mustafa Yıldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Mehmet Korkmaz, Sezgin Dağ, Ahmet Güliçli, Sezer Tokbaş
Esentepe: Osman Erdoğan, Emek Kırılmaz, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Efe Çopur, Deniz Kibar, Tuğra Kılıç, Ali Avcısoyu, İlyas Niyazi, Oğuz Göktaş, Devran Ali Güneş
AKSA Birinci Lig’in kritik maçında küme düşme hattında bulunan Girne Halk Evi ile ligde ikinci sırada bulunan ve çekiştiği takımlar içerisinde Süper Lig’e en yakın konumdaki Esentepe, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda kozlarını paylaştı. Ligde kalma umutlarını arttırıp play-out hattında kendine yer bulmak isteyen Girne Halk Evi sahasında oynadığı bu maçta da az olan şansını kullanamazken benzer şekilde Esentepe de bu beraberlikle Süper Lig yolunda kendini oldukça zora soktu.
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