Ne Esentepe’ye, ne Girne’ye yaradı

Aksa 1. Ligde 2. sırada olan Esentepe konuk olduğu düşme hattı içindeki Girne Halk Evi ile golsüz berabere kalarak Süper Lig yolunda yara aldı

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Rüya Sakallı, Yusuf Atlar

GHE: Feyyaz Gül, Çağdaş Çevik, Mahmut Erkan, Kenan Doğu, Mustafa Yıldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Mehmet Korkmaz, Sezgin Dağ, Ahmet Güliçli, Sezer Tokbaş

Esentepe: Osman Erdoğan, Emek Kırılmaz, Mustafa Soytürk, Emre Mutlu, Efe Çopur, Deniz Kibar, Tuğra Kılıç, Ali Avcısoyu, İlyas Niyazi, Oğuz Göktaş, Devran Ali Güneş



AKSA Birinci Lig’in kritik maçında küme düşme hattında bulunan Girne Halk Evi ile ligde ikinci sırada bulunan ve çekiştiği takımlar içerisinde Süper Lig’e en yakın konumdaki Esentepe, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda kozlarını paylaştı. Ligde kalma umutlarını arttırıp play-out hattında kendine yer bulmak isteyen Girne Halk Evi sahasında oynadığı bu maçta da az olan şansını kullanamazken benzer şekilde Esentepe de bu beraberlikle Süper Lig yolunda kendini oldukça zora soktu.

