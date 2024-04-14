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Miracle Değirmenlik A2 liginde de şampiyon

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Miracle Değirmenlik A2 liginde de şampiyon
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Aksa 1. Lig A2 Liginin 27.Hafta karşılaşmasında Düzkaya’ya konuk olan Miracle Değirmenlik rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Aldığı bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Miracle Değirmenlik A2 takımı, A takımdan sonra camiaya bir şampiyonluk daha yaşatmış oldu.
 
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