Miracle Değirmenlik A2 liginde de şampiyon

Aksa 1. Lig A2 Liginin 27.Hafta karşılaşmasında Düzkaya’ya konuk olan Miracle Değirmenlik rakibini deplasmanda 5-1 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Aldığı bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Miracle Değirmenlik A2 takımı, A takımdan sonra camiaya bir şampiyonluk daha yaşatmış oldu.

