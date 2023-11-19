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Ndombele eski formunu hedefliyor

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Galatasaray'da Tanguy Ndombele milli maç arasında ek çalışmalar yapıyor. Fransız futbolcunun, kısa zamanda eski formuna dönmesi hedefleniyor

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Ndombele eski formunu hedefliyor
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Galatasaray, lige verilen milli maç arasında antrenmanlarını sürdürüyor. Milli takımlarına gitmeyen oyuncular, akademide yer alan futbolcularla birlikte Florya'da çalışıyor.
Galatasaray'da Tanguy Ndombele, maçlara ekstra idmanlarla hazırlanıyor. Sezon başında kadroya katılan Fransız futbolcu, şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı.
26 yaşındaki oyuncunun, milli maç arasının ardından eski formuna dönmesi planlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'yi takıma dahil etmek istiyor. Fransız futbolcu bu sezon ligde 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta süre buldu.
Yalnızca ligdeki Bitexen Antalyaspor maçına 11'de başlayan Ndombele, toplamda 123 dakika forma giydi.
Milli maç arasının ardından 26 yaşındaki oyuncunun daha çok süre bulacağı öğrenildi. Ndombele satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilmişti.
Galatasaray Fransız futbolcunun bonservisini almak isterse, Tottenham kulübüne 15 milyon euro ödeyecek. 
 
 
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