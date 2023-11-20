Gemikonağı'nda voyvodalık

Gemikonağı’nda Pakistan uyruklu iki kişi, borcu olduğu gerekçesiyle bir kişiyi kaçırıp darp etti, ardından darp ettikleri kişinin telefonunu ve parasını

Gemikonağı’nda meydana gelen “soygun, zorla adam kaçırma ve darp” suçlarından tutuklanan Pakistan uyruklu Niaz Ali Khan ile Aqil Ahmad Burki mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ashiq Hussain’in beraberinde bulunan kimliği meçhul iki erkek şahıs ile birlikte Gemikonağı'nda sakin Afaq Ahmad’ı kendisine borcu olduğu gerekçesi ile zorla kirasında bulunan ZPN 264 plakalı araca koyup kaçırdıktan sonra, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlıların Afaq Ahmad'ın iPhone 15 model cep telefonu ile içerisinde 400 Dolar ve 300 TL nakit para bulunan kahverengi erkek cüzdanını alarak soygun suçunu işlediklerini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Ashiq Hussain’in olaydan sonra Afaq Ahmad’ı alıp, Haspolat’a götürdüğünü, orada araç değiştirerek, Niaz Ali Khan'ın kullanımında bulunan ve içerisinde Aqil Ahmad Burkı ve soy isimleri tespit edilemeyen yine Pakistan uyruklu Bilal ve Adnan isimli kişilerin bulunduğu EP 844 plakalı araca bindirdiğini söyledi. Polis memuru, Ashiq Hussain, Niaz Ali Khan, Aqil Ahmad Burki, Bilal ve Adnan’ın Afaq Ahmad’ı Mağusa’ya götürdüklerini açıkladı.

Polis, zanlıların bir süre Bilal isimli kişinin mandırasında kaldıktan sonra aynı yoldan geri Lefkoşa'ya geldikleri esnada Afaq Ahmad’ın zanlılardan kurtulup polise sığındığını açıkladı.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, ZPN 264 plakalı aracın Haspolat bölgesinde terk edilmiş şekilde bulunup emare olarak Demirhan Polis Karakolunda muhafaza altına alındığını açıkladı.

Polis memuru, aranan şahıslardan Niaz Ali Khan ve Aqil Ahmad Burki Gemikonağı'nda tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların methalder oldukları suların ağır bir suç olduğu, mesele ile ilgili halen aranmakta olan zanlılar ve emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan zanlılara ve emarelere müdahale etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise suçsuz olduklarını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, işlendiği iddia edilen suçların oldukça vahim ve ağır suçlar olduğunu, olayın aydınlatılması için polise fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.

