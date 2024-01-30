Futbolda Süper Lig ve Kıbrıs Kupası naklen yayın sözleşmesi imzalanıyor. 1 Şubat Perşembe günü Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de saat 17.00’da başlayacak törende maç naklen yayınlarını Kıbrıs TV üzerinden gerçekleştiren Miracle Spor TV ile Futbol Federasyonu arasında lig ve kupa maçlarının canlı yayınlanması ile ilgili resmi imzalar atılacak.

