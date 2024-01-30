banner913
banner932
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
144 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
26 0
 
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
62 0
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
12 0
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
18 0
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
25 0
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
92 0
banner1012
banner985

Naklen yayın sözleşmesi imzalanıyor

banner974
Naklen yayın sözleşmesi imzalanıyor
banner971
Futbolda Süper Lig ve Kıbrıs Kupası naklen yayın sözleşmesi imzalanıyor. 1 Şubat Perşembe günü Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de saat 17.00’da başlayacak törende maç naklen yayınlarını Kıbrıs TV üzerinden gerçekleştiren Miracle Spor TV ile Futbol Federasyonu arasında lig ve kupa maçlarının canlı yayınlanması ile ilgili resmi imzalar atılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.