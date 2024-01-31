10 günlük vizeyle geldi, 450 gün kaçak yaşadı

Özbekistanlı Akmaljon Usmonov’un 26 Ekim 2022 tarihinde 10 günlük vize ile ülkeye geldiği ancak o günden bu yana yasal işlem yapmayıp 450 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Ülkede kaçak yaşam süren Özbekistanlı Akmajlon Usmonov tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında tespit edilen Akmaljon Usmonov’ın yapılan muhaceret kontrolü esnasında 05 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 450 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada 26 Ekim 2022 tarihinde 10 günlük vize ile ülkeye geldiğini ancak yasal bir işlem yapmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının davası görüşülünceye deyin 20 günü geçmeyen süre ile Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

