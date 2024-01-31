banner913
banner932
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
28 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
18 0
 
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
42 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
146 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
30 0
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
64 0
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
12 0
banner1012
banner985

10 günlük vizeyle geldi, 450 gün kaçak yaşadı

Özbekistanlı Akmaljon Usmonov’un 26 Ekim 2022 tarihinde 10 günlük vize ile ülkeye geldiği ancak o günden bu yana yasal işlem yapmayıp 450 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

banner974
10 günlük vizeyle geldi, 450 gün kaçak yaşadı
banner971
Ülkede kaçak yaşam süren Özbekistanlı Akmajlon Usmonov tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında tespit edilen Akmaljon Usmonov’ın yapılan muhaceret kontrolü esnasında 05 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 450 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi.  Polis, tutuklanan zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada 26 Ekim 2022 tarihinde 10 günlük vize ile ülkeye geldiğini ancak yasal bir işlem yapmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının davası görüşülünceye deyin 20 günü geçmeyen süre ile Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.