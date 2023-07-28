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Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Baştaşlar takımı

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Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nda TOİ-MOİ ile Baştaşlar takımları arasında gerçekleşen final maçını 5-1 kazanan Baştaşlar turnuvanın şampiyonu oldu

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Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Baştaşlar takımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Baştaşlar takımı oldu.
CTP'den verilen bilgiye göre, Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın 25’incisi dün akşam Gönyeli Spor Kulübü Halı Sahası’nda yapılan final maçıyla sona erdi.
TOİ-MOİ ile Baştaşlar takımları arasında gerçekleşen final maçını 5-1 kazanan Baştaşlar turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Naci Talat Usar’ın kızı, CTP Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP eski milletvekili Feridun Önsav verdi.
Final gecesinde ilk mücadele, Abohor ile Aksoy Garaj arasında oynanan üçüncülük maçıyla başladı. Abohor’u 5-2 mağlup eden Aksoy Garaj, 3’üncülük kupasını almaya hak kazandı. Üçüncülük maçının ardından ise, milletvekillerinden oluşan takımla basın mensupları tarafından oluşturulan takım gösteri maçı yaptı.
Turnuvanın final mücadelesinde Baştaşlar ile TOİ MOİ takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda maçı 5-1 kazanan Baştaşlar Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupasını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman takdim etti.
 

Etiketler; #Naci Talat #CTP #Baştaşlar
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