Kırıkkale’den iyi hazırlık

Kırıkkale ile Demirhan arasında oynanan hazırlık maçı, kalabalık bir seyirci önünde centilmence geçerken maç, 4-2 Kırıkkale üstünlüğünde sona erdi

BMT 2. Liginde devre arası olması nedeniyle, Kırıkkale ile Demirhan takımları geçtiğimiz hafta sonu, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

BTM 2. Ligi, 4. grupta 12 puanla ile 2. sırada bulunan grubun iddialı takımlarından Kırıkkale SK ile 5. grupta 7 puan ve averaj ile 2. sırada bulunan ve yine grubunun iddialı takımlarından Demirhan SK, devre arası nedeniyle haftayı boş geçirmeyerek, dostane bir ortamda hazırlık maçı oynadılar.

Her iki takımda 2. yarı için ihtiyaç duyduğu bölgelere yapacağı takviyeler için futbolcu denerken, takımdaki tüm oyunculara da şans verme imkânı buldular.

Balıkesir Stadı’nda oynanan ve resmi hakemler tarafından yönetilen karşılaşma, kalabalık bir seyirci önünde oynanırken, centilmence geçen maç 4-2 Kırıkkale üstünlüğünde sona erdi.



