Mustafa Süzgen, M. Karşıyaka'da

Miracle Karşıyaka kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka, Miracle Değirmenlik takımından Mustafa Süzgen’i transfer etti. Devre arası veya sezonu sonu geri almak koşulu ile Süzgen’in transferi gerçekleşti.
Süzgen, geçtiğimiz sezonun devre arasında Binatlı'dan, M.Değirmenlik'e transfer olan olmuştu.
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