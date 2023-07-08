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U-16 Karmalar ligi şampiyonu Girne Karması

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U-16 Karmalar ligi şampiyonu Girne Karması
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda final maçını kazanan Girne Karması organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'ndaki final maçında Güzelyurt/Lefke Karması ile karşılaşan Girne Karması rakibini mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşma sonunda şampiyon Girne Karması'na kupasını spor camiasının tarihi ismi, eski bakan, milletvekili, Binatlı Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Özel Tahsin takdim etti. Organizasyona katkı koyanlara teşekkür eden Tahsin, turnuvada ve ana ligde mücadele eden tüm futbolculara futbol yaşamlarında başarılar diledi.
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