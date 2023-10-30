Muslera'ya yeni sözleşme teklifi

Galatasaray'da iç transfer için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, kaptan FernandoMuslera ile sözleşme yenilemek için harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, takımdaki birçok futbolculunun sözleşmesinde iyileştirme veya uzatma yapmayı hedefliyor.

Yeni sözleşme görüşmeleri süren oyunculardan biri de FernandoMuslera... Uruguaylı kalecinin mukavelesi, sezon sonunda bitecek. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yola devam etmeyi planlıyor.

FernandoMuslera, Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon avro kazanıyor. Yönetim, 37 yaşındaki kalecinin maaşında indirim yaparak anlaşmayı istiyor. Muslera'nın da bu konuya sıcak baktığı bildiriliyor..



