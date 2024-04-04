Muslera rakiplere geçit vermiyor

Galatasaraylı Fernando Muslera, ligde en fazla maçta kalesini gole kapattığı sezonu geçiriyor. Uruguaylı file bekçisi, 30 karşılaşmanın 15'inde rakiplerine gol izni vermedi

Galatasaray'da Fernando Muslera performansıyla göz dolduruyor. Sarı kırmızılı kulüpte 13'üncü sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 500'üncü maçına çıktı.

Fernando Muslera, bu sezonki şampiyonluk yarışında kalesinde güven veriyor. Uruguaylı file bekçisi, ligde oynanan 31 maçın 30'unda görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 60'ıncı dakikasında yerini Günay Güvenç'e bırakan Muslera, Vavacara Fatih Karagümrük karşısında forma giyemedi. Tecrübeli kaleci, bu karşılaşmalarda 20 gol yedi.

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde en çok maçta kalesini gole kapattığı sezonu da yaşıyor. Uruguaylı kaleci, 30 karşılaşmanın 15'inde rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera ile 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Uruguaylı kaleci iki sezon daha forma giyerse, sarı kırmızılı kulüpte en çok maça çıkan oyuncu olabilir.

Galatasaray'da bu rekor 588 karşılaşmayla Bülent Korkmaz'a ait.

