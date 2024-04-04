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Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı

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Teknik direktör Şenol Güneş, verdiği röportajda, Güney Kore milli takımını çalıştırmak istediğini açıkladı

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Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı
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Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ın çalıştıran Şenol Güneş, çalıştırmak istedeği takımı dile getirdi.
Güney Kore'de bir televizyona röportaj veren deneyimli futbol adamı, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyledi. 
Tecrübeli teknik adam, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim. Güney Kore Futbol Federasyonu benimle temasa geçmedi. 70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur." ifadeleri kullandı.
Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.
 
 
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