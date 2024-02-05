Muhittin atıyor, Cihangir şampiyonluğa yürüyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa süper ligde cihangirin gol makinesi Muhittin Tümbül 2O golle birinci sırada bulunuyor. Muhittin bu hafta attığı güzel golle takımına 3 puan getirerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi de sağladı.

Geçtiğimiz sezon sonunda 24 golle gol kıralı olan Tümbül bu yıl 17. hafta sonunda toplamda 20 golü bulunuyor. İkinci sırada ise Mağusa Türk Gücü’nden Dino Peter 14 golle takip ediyor.

