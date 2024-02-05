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Cimnastikçilerimiz olimpiyat hedefiyle kampta

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Cimnastikçilerimiz olimpiyat hedefiyle kampta
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun İzmir’de her ay düzenlendiği 5 günlük kamplara katılan kafilesi, yine İzmir’e gitti. KKTC Cimnastik Federasyonu’nun şampiyon sporcuları Nida Toko ve Elvin Çavuşoğlu ile antrenörleri Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan, İzmir’de kamp yapacaklar. Kafileye KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Basri Aydoğan başkanlık ediyor.
 
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