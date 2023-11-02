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Mücadele ve Dostluk Turnuvası başladı

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Mağusa Spor Derneği tarafından merhum Sonay Ademanısına beşinci kez düzenlenen mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası geçtiğimiz Salı akşamı oynanan maçlarla başlarken 7 Kasım Salı akşamı oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak

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Mücadele ve Dostluk Turnuvası başladı
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Mağusa Spor Derneği tarafından organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası başladı.  Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden merhum Sonay Ademmasterler anı futbol turnuvası ile anılıyor. Mağusa Spor Derneği tarafından beşinci kez düzenlenen mücadele ve dostluk masterler anı turnuvasına Mağusa Spor Derneği masterleri, Othellomasterleri, Dumlupınar masterleri, Yıldırım masterlerinden oluşan dört takım katıldı. 
4 TAKIM MÜCADELE EDİYOR
Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuva komitesi başkanı İbrahim Korhan organizasyonunda gerçekleştirilen 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk masterler anı turnuvası Maraş Necip Halil Kartal Stadı’ndaoynananaçılışmaçıöncesinde 1 dakikalıksaygıduruşuilebaşlayananıturnuvasıaçılışmaçındaDumlupınarmatserlerirakibi Othello masterleri’ni 1-0, gecenin ikinci karşılaşmasında ise MağusaSporDerneğimasterlerirakibiYıldırım masterleri’ni 5-0 mağlup etti.
FiNALLER 7 KASIM SALI AKŞAMI
5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvası final maçında Dumlupınar masterleri ile Mağusa Spor Derneği masterleri, üçüncülük karşılaşmasında ise OtelloMasterleriileYıldırımMasterlerikarşılaşacak. Final veüçüncülükkarşılaşmaları7 Kasım Salı akşamı oynanarak turnuva tamamlanacak. 5. Sonay Adem mücadele ve dostluk masterleri anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller merhum Sonay Adem’in ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.  
 
 
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