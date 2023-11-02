Vakıflar’ın konuğu Beşiktaş

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig 2.haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Spor Salonu’nda antrenör Hasan Serbülent yönetiminde gerçekleşen idmanda Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu. 4 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 12.00’de oynanacak Vakıflar – Beşiktaş maçı BRT 2’den naklen yayınlanacak.
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